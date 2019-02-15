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"CAS'ta davayı kazandık"

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:- "İtirazımız kabul edildi ve komitenin yeniden yargılama başvurusu reddedildi. Disiplin komitesinin kararı uygulanacak ve yapılandırma anlaşması devam edecek"- "Bütün camiaya müjdeliyorum. Çok önemli çünkü gelecek 3 yılımızı kapsıyor"

15 Şubat 2019 Cuma 15:29
"CAS'ta davayı kazandık"


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini açıkladı.

Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, "CAS'a yaptığımız itirazın kabul edilmesinde, mali durumun düzenli iyiye gitmesi, bizim süreçte olan Avrupa kulüplerine göre Galatasaray'ın çok daha iyi bir performans göstermesi çok etkili oldu." ifadelerini kullandı.

UEFA'dan gelmesi muhtemel bir men tehlikesinin tamamen ortadan kalktığının altını çizen Cengiz, şöyle konuştu:

"Komite bizim yeniden yargılanmamızı istedi. Biz bundan rahatsız olduk. Çünkü bizim her şeyimiz ortada. Kendi iç denetimimiz dışında, UEFA'nın denetçileri ve uluslararası denetçilerimiz denetliyor. Biz bu karara CAS'ta itiraz etme kararı aldık. 5 Ekim 2018'de alınan yeniden inceleme kararına, 15 Ekim 2018'de CAS nezdinde Cenevre'de itiraz ettik. Uluslararası bir hukuk bürosundan danışman tutarak davayı açtık. Bugün 15 Şubat 2018 yaklaşık 4 aylık ciddi bir inceleme sonucunda CAS'ın kararı 14.30 itibarıyla açıklandı. CAS'ta davayı kazandık. Bunu bütün camiaya müjdeliyorum. Çok önemli, çünkü gelecek 3 yılımızı kapsıyor. İtirazımız kabul edildi ve komitenin yeniden yargılama başvurusu reddedildi. Disiplin komitesinin kararı uygulanacak ve yapılandırma anlaşması devam edecek."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:29
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