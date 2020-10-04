Carrefoursa alışveriş | Market alışverişlerinizi marketlerden yapabileceğiniz gibi online şubelerden de bu işlemi saniyeler içerisinde tamamlamanız son derece kolay. Pek çok market özellikle pandemi sürecinde online satışları hayata geçirdi. Carrefoursa kapıya teslimat konusunda uzun yıllardır müşterilerine hizmet sunuyor. carrefoursa.com/tr/ internet sitesinden ya da uygulamadan sipariş vermeniz mümkün. Peki, Carrefoursa online alışveriş için üyelik şart mı?

Carrefoursa üye ol

Carrefoursa online mağazadan alışveriş yapmak için siteye üye olmanız gerekiyor. Bunun için anasayfanın sağ üst kısmında yer alan Üye ol butonuna tıklamanız gerekiyor. Aynı şekilde uygulamadan da üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Alışveriş yapabilmek için üye olmanız ve bölge seçmeniz gerekiyor.

Carrefoursa sipariş ver

Online market siparişi için Carrefoursa internet sitesi veya uygulamadan satın almak istediğiniz ürün ve adet sayılarını seçmeniz ardından sepete atmanız gerekiyor. Sepete gittiğinizde onay verip bölgenizdeki müsait teslimat dilimini seçmeniz ardından da ödeme işlemini yapmanız gerekiyor. Arzu eden müşteriler aynı gün için arzu edenlerse sonraki günler için sipariş oluşturabilir.

Carrefoursa sipariş iptal

Carrefoursa’dan sipariş verenler alışverişi iptal edip etmeyeceklerini araştırıyor. Teslimat saati girmeden önce hesabım, siparişlerim kısmından alışverişi iptal edebilirsiniz. Ayrıca müşteri hizmetlerini arayarak da işleminiz iptal edebilirsiniz.

Carrefoursa alışveriş ne zaman gelir?

Carrefoursa’dan sipariş verenler ürünlerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Teslimat saatlerini bölgeden bölgeye değişse de genellikle 2-3 saatlik dilimler tercih edilebiliyor. Örneğin 13.30-15.30 saat dilimini seçtiniz bölge yoğunluğuna göre teslimat bu aralıkta gerçekleşecektir. Özellikle kalabalık ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde bazen teslimat saatlerinde yarım saat, kırk beş dakikalık gecikmeler olabiliyor.

Carrefoursa kampanya

Carrefoursa hem internet sitesi için hem de mağazalarında haftanın neredeyse her günü belli ürünlerde kampanyalar uyguluyor. Carrefoursa, bazen online mağaza alışverişleri için sepette ciddi indirimler sağlıyor.

Carrefoursa kart

Carrefoursa kart çıkartarak mağaza ve online şubede pek çok indirim ve kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Carrefoursa indir

Carrefoursa uygulamanızı mobil cihazlarınıza indirerek işlemlerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Carrefoursa uygulamasını Play Store ya da App Sptore’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Carrefoursa iletişim

Carrefoursa siparişlerinizle ilgili yaşadığınız sorunlar için müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Carrefoursa müşteri hizmetlerine 444 10 00 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.