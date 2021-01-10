Çarpıcı proje: Ananastan İHA ürettiler

Malezya Putra Üniversitesi'nden Profesör Muhammed Tarık Hamid Sultan ve ekibi, ananas yapraklarında bulunan lifleri drone üretiminde kullanılabilecek güçlü bir malzemeye dönüştürmeyi başardı.

Ekip, ananas atıkları ve sapları ile geliştirilen İHA'ların, sentetik kullanılanlara nazaran çok daha dayanıklı olduğunu belirtti.

Hamid Sultan ve ekibi 2017'de bu proje üzerinde çalışmaya başladı. Üretilen prototip İHA'ların, bin metre yüksekliğe kadar uçabildiği ve yaklaşık 20 dakika havada kalabildiği bildirildi.

Bu yeniliğin bir ekolojik avantajı temsil ettiği düşünülürken, bol miktarda bulunan organik materyalden yararlanılıyor. Lif, doğada yalnızca iki hafta içinde biyolojik olarak parçalanabildiğinden atık sorunlarının hafifleyeceği ve aynı zamanda ananas yapraklarının hasattan sonra yakılması işleminden kaynaklanan hava kirliliğinin de azalacağı belirtiliyor.

İHA projesiyle beraber atıkların, çiftçiler için gelir kaynağı oluşturması bekleniyor.

Kaynak: star.com.tr