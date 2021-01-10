  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Çarpıcı proje: Ananastan İHA ürettiler
Teknoloji

Çarpıcı proje: Ananastan İHA ürettiler

Malezya'da Profesör Muhammed Tarık Hamid Sultan ve ekibi, ananas yapraklarında bulunan lifleri drone üretiminde kullanılabilecek güçlü bir malzemeye dönüştürmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 19:18:00 -
Çarpıcı proje: Ananastan İHA ürettiler

Malezya Putra Üniversitesi'nden Profesör Muhammed Tarık Hamid Sultan ve ekibi, ananas yapraklarında bulunan lifleri drone üretiminde kullanılabilecek güçlü bir malzemeye dönüştürmeyi başardı.

Ekip, ananas atıkları ve sapları ile geliştirilen İHA'ların, sentetik kullanılanlara nazaran çok daha dayanıklı olduğunu belirtti.

Hamid Sultan ve ekibi 2017'de bu proje üzerinde çalışmaya başladı. Üretilen prototip İHA'ların, bin metre yüksekliğe kadar uçabildiği ve yaklaşık 20 dakika havada kalabildiği bildirildi.

Bu yeniliğin bir ekolojik avantajı temsil ettiği düşünülürken, bol miktarda bulunan organik materyalden yararlanılıyor. Lif, doğada yalnızca iki hafta içinde biyolojik olarak parçalanabildiğinden atık sorunlarının hafifleyeceği ve aynı zamanda ananas yapraklarının hasattan sonra yakılması işleminden kaynaklanan hava kirliliğinin de azalacağı belirtiliyor.

İHA projesiyle beraber atıkların, çiftçiler için gelir kaynağı oluşturması bekleniyor.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar'dan kritik uyarı: Türk askerlerine saldırmaya hazırlanıyorlar
Gündem

Mete Yarar'dan kritik uyarı: Türk askerlerine saldırmaya hazırlanıyorlar

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da aldığı ağır yenilgiyi hazmedemediğini ifade eden Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Ermenistan Azerbaycan..
Aleyna Çakır cinayeti sonrası... Ümitcan Uygun’u gözaltına aldılar
Gündem

Aleyna Çakır cinayeti sonrası... Ümitcan Uygun’u gözaltına aldılar

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından annesi şüpheli şekilde ölen Ümitcan Uygun baba..
CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması!
Siyaset

CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesinin yankıları sürerken, İYİ Parti ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay