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Çarpıcı değerlendirme: CHP Ankara'yı kazanırsa…

Yazar Ahmet Kararslan, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Ankara'yı kaybetmesi durumunda olacakları yazdı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:35
Çarpıcı değerlendirme: CHP Ankara'yı kazanırsa…

Yazar Ahmet Kararslan, yerel seçimler öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kararslan'ın "CHP Ankara'yı kazanırsa…" başlıklı o yazısı:

Tarihin belki de en önemli yerel seçimlerine doğru hızla ilerliyoruz. Bu seçimleri Cumhur İttifakı Beka seçimleri olarak yorumluyor. Gerçekten de çok önemli bir seçime gidiyoruz. Ankara’da seçimleri cumhur ittifakı kaybederse ne olur sorusunun cevabını birlikte arayalım.

Cumhur ittifakı Ankara’da seçimleri kaybeder Cumhuriyet Halk Partisi kazanırsa gezi ruhu tekrar hortlar gece yarısı evlerimizde tencere tava çalanlar bayram eder…

Ankara Büyükşehir Belediyesini Mehmet Özhaseki kaybeder CHP adayı Mansur Yavaş kazanırsa orak ve çekiçli sembollerle, sol örgütlerin flamalarıyla Kızılay meydanında kutlama yapılır. Türk Bayrağı yerine bu paçavralar sallanır.

CHP adayı kazanırsa “Kürdistanda HDP olarak seçimleri biz kazanacağız. Batıda, CHP Ve Millet ittifakı kazanacak AK Parti ve MHP birlikteliği kaybedecek” diyen HDP Başkanı Sezai Temelli bayram edecek.

CHP adayı kazanırsa PKK Terör örgütü elebaşı Cemil Bayık’ın istediği olacak. MHP ve AK Partiye seçimleri kaybettirmemiz lazım diyen Karayılan">Murat Karayılan bayram edecektir.

CHP adayı seçimleri kazanırsa halk evlerinden, sol örgütlerden, dev sol düşünceni sahip olan 20 bin kişi belediyeye işçi olarak alınacak. Milliyetçi ve muhafazakar ne kadar işçi varsa işten çıkarılacak. Vatanperverler sol örgütlerin elinde oyuncak olacaktır.

Ankara’da aday çıkarmayan HDP, bu seçimleri CHP Kazanırsa bayram edecek. HDP ve PKK yandaşları belediyelere hakim olacaktır. CHP Ankara’yı alırsa alın teri ile rızkını kazanmak isteyen belediye bürokratlarını haksız yere yargılayacaktır.

Belediyede çalışan bürokratları hırsızlıkla suçlayacak onlara hapishane yolları gözükecektir. CHP Ankara’yı alırsa cumhurbaşkanımızın meşruiyetin tartışmaya açacak ülkeyi erken seçime zorlayacaktır. Ülkedeki siyasi istikrar bozulacak ekonomi alt üst olacaktır. Ak Parti teşkilatlarını ve yöneticilerinin hukuken cezalandırma yoluna gideceklerdir.

CHP Ankara’yı alırsa Milliyetçi Hareket Partisi karşısında İYİ Parti'yi güçlendirmeye çalışacaklar ve MHP’nin içini karıştırmayı deneyeceklerdir. 

Milliyetçi Hareket Partisinin desteğiyle terörle mücadele başarılı bir noktaya gelmiştir. Dağda bir avuç PKK’lı terörist kalmıştır. Millet ya da Sayın Bahçeli'nin deyimiyle Zillet ittifakı seçimleri kazanırsa PKK tekrar güç kazanacaktır.

Ak Parti seçimleri kaybederse bölgenin tek istikrarlı ülkesi kaosa sürüklenecektir. Suriye ve Irak’daki gibi bir iç savaş çıkartılacak halkımız huzur ve istikrarını yitirecektir.
Tüm bunlar hayal mi, yalan mı elbette değil.

Bu yazdıklarımızın doğruluğunu eğer uyanık olmazsak 31 Mart sonrasında hepimiz göreceğiz. Bu seçimler ya huzur ya da kaosa kapı açacaktır. Cumhur ittifakı seçimleri kazanırsa huzur, kaybederse kaos olacaktır.

Benden söylemesi…

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:35
  1. Ankara
  2. Cumhuriyet Halk Partisi
  3. Mehmet Özhaseki
  4. Mansur Yavaş
  5. Cemil Bayık
  6. Murat Karayılan
  7. Sezai Temelli
  8. Milliyetçi Hareket Partisi

YORUM YAZ

  • SertanSertan31 dk önce
    Vay be neler neler olurmuş. O zaman neden seçim yapılıyor ki.yazik size.
  • KeremKerem31 dk önce
    Ne güzelde yalıyor. Askerde biz bunlara cog cogcu deriz
  • yok be adam sende yok be adam sende 33 dk önce
    Amma abartmissin altı üstü belediye memleket meselesi beka meselesine çevirip secmenin gozunu korkutacaksiniz aklınız sira
  • Zeki zekiZeki zeki36 dk önce
    Halla halla ne dıyor bu
  • gariyyybangariyyyban37 dk önce
    kapatın chp yi olsun bitsin kardeşim...hatta saadeti bile kapatın ve hatta ve hattadiğer tüm partileride kapatın...gazeteci yazarım diye geçiniyorsun ama bir şeyi unutuyorsun..rızkını AKP değil ALLAH C.Cveriyor...korkma istersen 500 sene yaşa gene veriri gene verir.
  • MahmutMahmut41 dk önce
    Birşey olmaz. Kazanan belediyecilik yapar. Kim kazanirsa kazansin hayırlı olsun.
  • MansurMansur41 dk önce
    Korkunun ecele faydası yok akit :))
  • AydınAydın43 dk önce
    Neyi alıyor be! Rahat olun. Aklınızı karıştırıyorlar. Masur Yavaş Ak Partinin en zayıf olduğu dönemde, MHP karşı tarafta yer alırken kazanamadı da şimdi mi kazanacak. Üstelik o zaman daha taze bir adaydı. Şimdi çift dikiş olmuş. Ben kazanma şansını sıfır görüyorum.
  • Muro Muro 43 dk önce
    Korkma sayın yazar 1 nisan sabahı güneş yine doğacak, korkunun ecele faydası yok.
  • memetmemet45 dk önce
    ALLAH ALLAH bu CHP neymiş yahu korkman korkman CHP ATATÜRKÜN partisi kimseye birşey yapmaz hatta sizler bile keşke 2 seçim öncesi gelseydi diyeceksiniz fakaaat korkunun acele faydası olmaz ama inanın sizlerde çok mutlu olacaksınız şimdiden kendinizi alıştırın güzel kardeşim hadi gözlerinizden öpüyorum 1 nisanda görüşmek üzere MİLLET size 1 nisan şakası yapacak
  • ToprakToprak55 dk önce
    Senden söylemesi olan arkadaş bu dediğini artık vatandaş düşünmeyecek ak parti düşünecek şu anlattıklarının hepsini gerçek olarak bile kabul etsek ak parti yanlışlarından dönmediği sürece kendi adıma artık umrumda değil kaldı ki benim gibi düşünenin sayısı şeçimlerin kaderini etkileyecek düzeyde fedakarlık sürekli bir kesimden beklenirse inceldiği yerden kopsuna gelir bu iş.Ders alması için kaybetmesi elzemdir aksi taktir de kendilerini düzeltmeleri mümkün olmayacak freni boşalmış kamyona benzeyen ak parti ders almalıdır onun da yolu bu seçimde iyi bir tokat yemesidir.
  • Yozgatlı Yozgatlı 57 dk önce
    Ankaralı Yozgatlılar buna izin vermez
  • RemziRemzi1 sa önce
    Korkunun ecele faydası olurmu acaba?

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