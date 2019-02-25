Çarpıcı değerlendirme: CHP Ankara'yı kazanırsa…

Yazar Ahmet Kararslan, yerel seçimler öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kararslan'ın "CHP Ankara'yı kazanırsa…" başlıklı o yazısı:

Tarihin belki de en önemli yerel seçimlerine doğru hızla ilerliyoruz. Bu seçimleri Cumhur İttifakı Beka seçimleri olarak yorumluyor. Gerçekten de çok önemli bir seçime gidiyoruz. Ankara’da seçimleri cumhur ittifakı kaybederse ne olur sorusunun cevabını birlikte arayalım.

Cumhur ittifakı Ankara’da seçimleri kaybeder Cumhuriyet Halk Partisi kazanırsa gezi ruhu tekrar hortlar gece yarısı evlerimizde tencere tava çalanlar bayram eder…

Ankara Büyükşehir Belediyesini Mehmet Özhaseki kaybeder CHP adayı Mansur Yavaş kazanırsa orak ve çekiçli sembollerle, sol örgütlerin flamalarıyla Kızılay meydanında kutlama yapılır. Türk Bayrağı yerine bu paçavralar sallanır.

CHP adayı kazanırsa “Kürdistanda HDP olarak seçimleri biz kazanacağız. Batıda, CHP Ve Millet ittifakı kazanacak AK Parti ve MHP birlikteliği kaybedecek” diyen HDP Başkanı Sezai Temelli bayram edecek.

CHP adayı kazanırsa PKK Terör örgütü elebaşı Cemil Bayık’ın istediği olacak. MHP ve AK Partiye seçimleri kaybettirmemiz lazım diyen Karayılan">Murat Karayılan bayram edecektir.

CHP adayı seçimleri kazanırsa halk evlerinden, sol örgütlerden, dev sol düşünceni sahip olan 20 bin kişi belediyeye işçi olarak alınacak. Milliyetçi ve muhafazakar ne kadar işçi varsa işten çıkarılacak. Vatanperverler sol örgütlerin elinde oyuncak olacaktır.

Ankara’da aday çıkarmayan HDP, bu seçimleri CHP Kazanırsa bayram edecek. HDP ve PKK yandaşları belediyelere hakim olacaktır. CHP Ankara’yı alırsa alın teri ile rızkını kazanmak isteyen belediye bürokratlarını haksız yere yargılayacaktır.

Belediyede çalışan bürokratları hırsızlıkla suçlayacak onlara hapishane yolları gözükecektir. CHP Ankara’yı alırsa cumhurbaşkanımızın meşruiyetin tartışmaya açacak ülkeyi erken seçime zorlayacaktır. Ülkedeki siyasi istikrar bozulacak ekonomi alt üst olacaktır. Ak Parti teşkilatlarını ve yöneticilerinin hukuken cezalandırma yoluna gideceklerdir.

CHP Ankara’yı alırsa Milliyetçi Hareket Partisi karşısında İYİ Parti'yi güçlendirmeye çalışacaklar ve MHP’nin içini karıştırmayı deneyeceklerdir.

Milliyetçi Hareket Partisinin desteğiyle terörle mücadele başarılı bir noktaya gelmiştir. Dağda bir avuç PKK’lı terörist kalmıştır. Millet ya da Sayın Bahçeli'nin deyimiyle Zillet ittifakı seçimleri kazanırsa PKK tekrar güç kazanacaktır.

Ak Parti seçimleri kaybederse bölgenin tek istikrarlı ülkesi kaosa sürüklenecektir. Suriye ve Irak’daki gibi bir iç savaş çıkartılacak halkımız huzur ve istikrarını yitirecektir.

Tüm bunlar hayal mi, yalan mı elbette değil.

Bu yazdıklarımızın doğruluğunu eğer uyanık olmazsak 31 Mart sonrasında hepimiz göreceğiz. Bu seçimler ya huzur ya da kaosa kapı açacaktır. Cumhur ittifakı seçimleri kazanırsa huzur, kaybederse kaos olacaktır.

Benden söylemesi…