Carlos Ponck, Başakşehir’de .

Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Carlos Ponck le 4 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir Kulübü, Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü’nde forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues ‘Ponck’ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Defans oyuncusunun imza törenine yönetici Mustafa Eröğüt de katıldı.

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