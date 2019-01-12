Cari işlemler fazla verdi

Türkiye’de cari işlemler hesabı, kasımda 986 milyar dolarla üst üste 4’üncü ayında da fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Verilere göre, Türkiye’de cari işlemler hesabı kasımda 986 milyon dolar fazla verdi. Kasım ayıdaki bu performansı ile üst üste 4’üncü ay fazla veren ödemeler dengesi hesabında on iki aylık cari işlemler açığı ise 20 ayın en düşük seviyesi olan 33,9 milyar dolara indi. Cari işlemler hesabında 2017’nin Kasım ayında 4 milyar 482 milyon dolar açık oluşmuştu. Merkez Bankası verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 1 milyar 1 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Resmi rezervlerde ise kasımda 4 milyar 404 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Enflasyonda düşüş bekleniyor

TCMB, “2019 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,16’ya geriledi. Şubat ve mart ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,94 ve yüzde 1,03 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,45 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi gerileyerek yüzde 16,46’dan yüzde 15,91’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,43’ten yüzde 12’ye indi.