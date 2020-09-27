Çaresiz Ermenistan’dan ilk karar
Azerbaycan’ın dik duruşu karşısında korkan Ermenistan sıkıyönetim ilan etti.
Ermenistan sınır hattında Azerbaycan’a küstah bir saldırı düzenledi. Saldırı sonrası geri adım atmayan Azerbaycan Ermenistan’a karşılık verdi.
Azerbaycan saldırıya ilişkin açıklamada, ''Ermenistan cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenledi. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim yerleri hedef alındı, sivil can kayıpları var'' dedi.
Sonrasında Azerbaycan Savunma Bakanlığından açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kararlılık vurgusu yaparak şehitlerin kanının yerde kalmayacağını tüm dünyaya duyurdu.
Reuters yaşanan gelişmelere ilişkin yayın yaptı. Yayında, Ermenistan’ın askeri seferberlik ilan ettiği belirtildi. Ermenistan sıkıyönetim ilan etti.