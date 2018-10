Çapraz kirlenmeyi önlemek için...

Bütün sebzeleri aynı kesme tahtasında doğrayabilirsiniz. Ama kalkıp da beyaz veya kırmızı et, yahut sakatat doğradığınız bir kesme tahtasını yalap şap suya tutup sebze doğramamalısınız. Beyaz et, kırmızı et veya sakatat da aynı kesme tahtasında peş peşe doğranmamalıdır. Etler, sakatatlar taşıdıkları mikroorganizmalar kesme tahtasının bıçak izlerinin arasında gizlenebilir. Sıcak sabunlu su ile iyice yıkamak gerekir..

Pişmiş gıdaları buzdolabının üst, çiğ olanları ise alt raflarında saklamalısınız.. Ürünleri aşağılara sızıntı yapmaması için mutlaka tabak veya tepsi ile koymalısınız. Fakat yine mutlaka üzerini kapamalısınız. Et ve sakatat saklarken de kabın içindeki havayı alan vakumlu saklama kaplarını kullanmanızda yarar var. Ve bunları en çok iki gün içinde tüketmelisiniz. Buzdolabının içinin hava akımını engellemeyecek şekilde çok dolu olmamasına dikkat etmelisiniz.