Cappadocia Ultra Trail’de geri sayım başladı

Cappadocia Ultra Trail, dünyanın dört bir yanından gelen patika koşucularına 19-20 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11. kez düzenlenecek Cappadocia Ultra-Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında koşulacak.

Her sene gelişerek devam eden ve birbirinden güzel aktiviteleri içinde barındıran Cappadocia Ultra Trail, bu sene de katılım rekoru kırmayı hedefliyor. Festival havasında geçecek Cappadocia Ultra Trail, 18 Ekim Cuma günü Adım Adım iş birliğinde yardımseverlik koşusu düzenleyecek. “How to Trail Run” yardımseverlik koşusunda yer almak isteyen herkes, STK’lara yapılacak bağışlar karşılığında katılım yapabilecek.

Cappadocia Ultra Trail, yarışçılara sunduğu parkurlarla da adından söz ettiriyor. Zorlu parkuruyla üst düzey rekabet imkanı sunan yarış; Cappadocia Ultra-Trail 119K, Cappadocia Medium-Trail 63K, Cappadocia Short-Trail 38K, Cappadocia Team Games CUT 119K (2 kişilik takım), Cappadocia Team Games Medium Trail 63K (minimum 2’si kadın 6 kişilik takım), Cappadocia Team Games Short-Trail 38K (minimum 1’i kadın 3 kişilik takım) parkurlarda gerçekleşecek.

Cappadocia Ultra-Trail organizatörü, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, "2014 yılında yaklaşık 180 sporcu ile başladığımız ve gelecek gördüğümüz bir organizasyon. Kapadokya’da olması tabii daha da büyümesine sebebiyet verdi. Parkurun güzelliği ve yarışın kalitesiyle her sene 70 ile 80 ülkeden sporcu katılım sağlıyor. Aslına bakarsanız biz sadece yarış düzenlemiyoruz her sene festival havasında geçen bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Kapadokya’nın doğal güzelliklerinin arasında zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurda kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Bu tür organizasyonların amacı turizm. İnsanlar, buraya geliyor ve bu doğal güzellikleri hem yerinde görüyor hem de spor yapıyor. Kapadokya, dünyada görsellik açısından tek. Gelenler bir sadece koşmaya değil turistik amaçla da seyahat ediyorlar. İyi bir yarış olmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımız ise tamam, eğlenceli ve güzel bir yarış olacak" dedi.

Türkiye'de son yıllarda birçok organizasyon yapıldığını dile getiren Güney, "Yerli ve yabancı birçok sporcunun katılımı ile gerçekleşen organizasyonlar ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Her sene Cappadocia Ultra Trail’e yurt dışından büyük katılım sağlanıyor. Bu sene de kayıtlarımız bir hayli yüksek. Yerli sporcuların yanı sıra yurt dışından birbirinden önemli sporcuların ülkemize gelmesi ve yarışta yer alması bizi onurlandırıyor" diye konuştu.