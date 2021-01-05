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Aktüel Cansuyu Derneğinden Güney Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı
Aktüel

Cansuyu Derneğinden Güney Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:43:36 -
Cansuyu Derneğinden Güney Sudan'daki sel mağdurlarına gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Cansuyu Derneği, Türkiye'nin Juba Büyükelçiliği koordinasyonunda Güney Sudan'da yaşanan sel afetinden etkilenen mağdurlara gıda paketi dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bir yandan kıtlıkla mücadele eden Güney Sudan'da diğer yandan yaklaşık 1 milyon kişi, aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor ve aylardır bölgede izole bir yaşam sürdürüyor.

Ekim ayından bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiği ve ülkenin büyük bölümünün sular altında kaldığı Güney Sudan'da 1 milyona yakın mağdurun kıtlık ve hastalık pençesinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu biliniyor.

Cansuyu Derneği, Güney Sudan'daki yardım faaliyetleriyle bölge insanına umut olmaya devam ediyor.

- Gıda paketleri dağıtıldı

Juba Büyükelçiliği koordinasyonunda, Cansuyu Derneği'nin sponsorluğunda, TİKA Juba Ofisi ile Türkiye Maarif Vakfı Ülke Direktörlüğünün destekleriyle Güney Sudan'ın Sharkat bölgesinde selden etkilenen binlerce muhtaca gıda paketi dağıtımları gerçekleştirildi. Temel yiyecek malzemelerinden oluşan gıda paketleri, bölgedeki mağdur vatandaşların yüzünü güldürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar, Güney Sudan'ın zor bir süreçten geçtiğini ve bölgede aşırı yağışların aylardır sürdüğünü belirtti.

Özellikle Ekim ayından bu yana büyük sel felaketlerinin yaşandığını aktaran Yaşar, "Vefat edenlerin sayısının 100'e yaklaştığı belirtiliyor. Zor bir süreçten geçen ülkedeki tahribat ve muhtaçlık hat safhada bulunuyor. Güney Sudan'ın Sharkat bölgesindeki mağdur ve muhtaç vatandaşlar için gıda paketleri dağıttık. İnşallah bölgedeki kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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