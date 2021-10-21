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Aktüel Cansuyu Derneği Benin’de yardım organizasyonu düzenledi
Aktüel

Cansuyu Derneği Benin’de yardım organizasyonu düzenledi

Dünyanın dört bir yanındaki gerçek muhtaçlara ulaşarak hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü olan Cansuyu, yardım faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor. 23 farklı koldan yetim, muhtaç, mağdur ve zor durumda olanların yardımına koşan dernek, Afrika’dan Asya’ya kadar onlarca ülkede milyonlarca muhtaca yardım faaliyeti düzenliyor. Son olarak Batı Afrika Ülkesi olan Benin’de yardım organizasyonu gerçekleştirerek bölge insanına umut oldular.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 16:03:00 -
Cansuyu Derneği Benin’de yardım organizasyonu düzenledi

YENİ AKİT  ANKARA

Cansuyu, yardım faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor. 23 farklı koldan yetim, muhtaç, mağdur ve zor durumda olanların yardımına koşan dernek, Afrika’dan Asya’ya kadar onlarca ülkede milyonlarca muhtaca yardım faaliyeti düzenliyor.

20 tane temiz su kuyusu açıldı

Dünyada 2 milyardan fazla insanın temiz su sıkıntısı yaşadığı bölgelerdeki problemi çözmek için başlattığı Su Kuyusu Projesi ile binlerce su kuyusu açan Cansuyu, Benin’in Adjarra, Dangbo, Avrankou ve Abomey-Calavi bölgelerinde 20 tane su kuyusu açarak bölge insanının hizmetine sundu. Açılan su kuyuları hem bölgedeki on binlerce mazlumun temiz ve sağlıklı içme su ihtiyacını karşılayacak hem de çamurlu suyun önüne geçerek kolera başta olmak üzere birçok hastalığın engellenmesine vesile olmuş olacak.

Sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi

Cansuyu Ekibi, Benin yardım organizasyonu kapsamında Collines bölgesinde sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Öğrenciler ve bölgedeki muhtaçlardan oluşan 750 kişiye dağıtılan yemekler bölge halkının yüzünde tebessüm oluşmasına vesile oldu.

10 bin muhtaca kurban eti dağıtıldı

Cansuyu Derneği Türkiye’den hayırsever vatandaşların bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek, etlerini Beninli muhtaçlara dağıttı. 52 köyde dağıtılan kurban etleri 10 bin muhtaca ulaştırıldı. Kolay kolay sofralarına et girmeyen bölge insanı mutluluklarını dile getirerek bağışçılara teşekkür ettiler. Bölgedeki gerçekleştirilen yardımlar ve bölge hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın, Beninli insanların acil ve insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Aydın: “Benin Yardım Organizasyonu kapsamında buradaki kardeşlerimizin acil ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Bölge çok kurak ve kırsal bölgelerde temiz su bulmak neredeyse imkânsız. Bizde Adjarra, Dangbo, Avrankou ve Abomey-Calavi bölgelerinde 20 tane su kuyusu açarak bölgedeki insanların temiz suya kavuşmasına vesile olduk. Daha sonra 750 kardeşimize sıcak yemek dağıtımlarımız oldu ve bağışçılarımızın emaneti olan adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek 52 köyde et dağıtımları gerçekleştirdik. 10 binin üzerinde kardeşimizin sofrasına et girmesine vesile olduk. Bölge insanının mutluluklarına ve dualarına şahit olduk. İnşallah bağışçılarımızın destekleriyle Benin’daki çalışmalarımız ve projelerimiz devam edecektir.” dedi.

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