Cansu Canan Özgen’in 3 yaşındaki çocuğuna dayak! Hapis cezası istendi

Sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğü iddia edilmişti. Cansu Canan Özgen'in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında yurda kaçak yollarla giriş yaptığı ortaya çıkan bakıcı Uktamov M. hakkında 1 yıl hapis istendi.

Cansu Canan Özgen ve eşi Erden Eryüz'ün 3 yaşındaki oğulları Ali E'nin, 21 Temmuz 2023 tarihinde Eyüp'te bir parkta bakıcısı Uktamov M. (54) tarafından darp edilmesiyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Bakıcının çocuklarını darp ettiğini komşularından öğrenen çift, karakola giderek yaptıkları şikâyette bakıcının 6 aydır yanlarında olduğunu belirterek, bakıcılarının oğullarını parka götürdükten sonra eve geldiğini, komşularının kendilerini araması üzerine Uktamov M'nin çocuklarına tokat atarak darp ettiğini öğrendiklerini anlatmıştı.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada; bakıcı Uktamov M'nin, ülkeye kaçak yollarla girdiği ve oturma iznini olmadığı tespit edilerek sınır dışı edilmesinin ardından ifadesi alınması için Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı.

Uktamov M. ifadesinde, 6 aydır Ali'nin bakıcısı olduğunu, kendisine bu zamana kadar hiç vurmadığını, evladı gibi kendisini sevdiğini söyledi.

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Ali'nin parkta köpek pisliğini eline aldığını yutabileceği kaygısıyla eline vurduğunu, ağzına pisliği alma ihtimaline karşın yanaklarından tutarak ağzını açmaya çalıştığını iddia etti.

Uktamov M. hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını öne sürdü. Yüzüne tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, dava açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Şüpheli hakkında "Basit Yaralama" suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Sabah