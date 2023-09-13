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Gündem Canlı yayında teker teker anlattı! İSPARK çalışanlarına Ekrem zulmü
Gündem

Canlı yayında teker teker anlattı! İSPARK çalışanlarına Ekrem zulmü

Yeniakit Publisher
2023-09-13 20:05:00 -

Akit TV haber spikeri Yusuf Ozan Demir, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İSPARK çalışanlarına yaptığı zulmü canlı yayında tek tek anlattı.

"Her şey çok güzel olacak" yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'un başına adeta kabus gibi çöktü.

Canlı yayında tek tek anlattı

Tramvayları raydan çıkan, otobüsleri yolda kalan ve metrobüsleri yanan mega kentte beceriksiz bir yönetim sergileyen İmamoğlu idaresinin hedefinde emekçi İSPARK çalışanları var.

Akit TV haber spikeri Yusuf Ozan Demir, Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin bünyesinde bulunan İSPARK'ın çalışanlarına yaptığı zulmü canlı yayında tek tek anlattı.

Demir şu ifadeleri kullandı:

Bazı İSPARK çalışanları benden rica etti. Bu iftira falan değil, iftiradan da Allah'a sığınırım. 
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'Ağabey biz buraya AK Parti döneminde geldiğimiz için bize zulüm yapıyorlar.' Kim yapıyor? CHP'lilerin başında olduğu İBB yönetimi.

'Bizi oradan oraya sürüyorlar. Ve hala maaşlarımız düşük maaşlarımıza zam yapmıyorlar.' Kim diyor? İSPARK çalışanları diyor.

Ekrem İmamoğlu bunlar senin düşmanların değil. İnşaallah bu seçimden sonra gideceksin senden kurtulacağız."

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