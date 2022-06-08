Canlı yayında tek tek saydı! Saadet Partili isme cevap üstüne cevap

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın camilere saldıran Gezici provokatörler için kullandığı, “Sürtük” ifadesini eleştirerek, “Bir Cumhurbaşkanı olarak, halkını kucaklamak ve kuşatmakla sorumlu bir zatın kullanmış olduğu üslup ve kelimeler dehşet vericidir. Girdim ilim meclisine.. Eyledim kıldım talep. Dediler ilim geride, illa edep illa edep…” dedi.

Erdoğan’ın annesine küfreden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ağzını açamayan, İslami değerlere saldıran ittifak ortaklarına karşı el pençe divan duran, şehit ailesine saldıran İYİ Partililere karşı üç maymunu oynayan Saadet Partili Şerafettin Kılıç’ın Erdoğan’a yönelik sözleri tepki çekti.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Kılıç’ın ikili tavrı da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Lütfü Türkkan, şehit bacısına sinkaflı küfür etti. İlla edep Şerafettin bey! İlla edep Saadet Partisi! Bir taneniz çıkıp da cesaret edip diyebildiniz mi, “İlla edep!” Diyemediniz.

Canan Kaftancıoğlu, bu ülkede dönemin başbakanının annesine küfretti. İlla edep, diyebildiniz mi, yüreğiniz yetti mi? Şimdi Dolmabahçe Camii’ni işgal edip ayakkabılarıyla gezenlere, açtıkları afişlerde kendilerini, “Sürtük” olarak tanımlayan Gezicilere Tayyip Erdoğan, “Sürtük” dediği için, “İlla edep” diyor. Hepsine birden de. Tayyip Erdoğan’a da de. Ama Canan Kaftancıoğlu’na da, “İstediğiniz kadar bizimle yol yürüyün, istediğiniz kadar helalleşin, bir başbakanın annesine küfrederseniz biz burada yokuz kardeşim, batsın sizin iktidarınız da ittifakınız da” demesi gereken Saadet Partililer sandık güvenliği konuşuyor. Sandık güvenliğini sağlasanız ne olur, sağlamasanız ne olur? Ne diyorsunuz manşette, önce ahlak.

Bu ülkenin alnı secdeli cumhurbaşkanına illa edep derken, bu ülkede cami minarelerinden çav bella çalındığı zaman, oh ne güzel, deyip oynayan CHP İl Başkan Yardımcısına da illa edep, illa edep demeniz gerekirdi. En önde demeniz gerekirdi. Bizden önce demeniz gerekirdi. Dediniz mi? Demediniz.