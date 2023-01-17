Canlı yayında İslam'ı hedef aldılar! Hapşırıktan yola çıkıp karaladılar

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında hapşırdı. Beraber program yaptığı Emre Kongar, "Çok yaşa" ifadelerini kullandı ve bu söylemin 'güya' yasaklandığını savunarak iktidara yüklendi. "Yok efendim, 'çok yaşa, günaydın' demeyecekmişiz. Selamünaleyküm diyecekmişiz" ifadelerini kullanınca Yanardağ araya girip skandal ifadeler kullandı.

'Selamünaleyküm'ün Yahudi dilinden gelme olduğunu savunan Yanardağ, "Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. 'Bütün barış üzerine olsun' demek ve bunda bir kutsiyet yok." diye konuştu.

Tele1'in canlı yayınında bu kez İslam hedef alındı. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayın sırasında hapşırdı ve programın diğer sunucusu Emre Kongar, hapşırık sonrası söylemler üzerinden iktidarı hedef gösterdi.

Hapşırık üzerinden saldırdı

Yanardağ'ın hapşırığı sonrası, "Çok yaşa" diyen Kongar, sözlerinin devamında bu ifadenin iktidar tarafından yasaklandığını öne sürerek, "'Çok yaşa'yı bile çok görüyor bu iktidar bize. 'Çok yaşa' diyorsunuz, 'Siz Allah'a mı şirk koşuyorsunuz' diyerek araya giriyor iktidarın adamları. Ancak 'İyi yaşa diyebilirsin' falan diyerek müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında "Günaydın" demenin bile yasaklandığını iddia eden Kongar, "'Günaydın' diyemiyorsun, 'Selamünaleyküm' diyeceksin diyorlar." diye konuştu.

"Selamünaleyküm Yahudi lafı"

Bu sırada araya giren Merdan Yanardağ, "Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun" anlamına gelen 'Selamünaleyküm'ü hedef alarak, Yahudi dilinden gelme bir söylem olduğunu savundu.

"Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. Bunda bir kutsiyet yok." diye konuşan Yanardağ, "Hocam selamünaleyküm ne anlama geliyor? Tam tercümeyi yaparsak. Selamünaleyküm, 'bütün barış üzerine olsun' demek. Araplar birbirini kestiği için, barış için geldiği için... Selamünaleyküm 'bütün barış üzerine olsun, ben dostum' demek. Türkçesi bunun 'Merhaba'dır." dedi.

Ramazan Bayramını da hedef aldılar

Kongar, Türkiye'nin ortak değerinin kalmadığını savunarak, "Ortak değerlerimiz kalmadı ya hu. Ramazan geliyor Ramazan'ın bitimindeki 'Şeker Bayramı'nın adını 'Ramazan' yapan 12 Eylül yönetimidir. 12 Eylül yönetimine kadar o bayramın adı Şeker Bayramı'ydı." ifadelerini kullandı.