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Canlı yayında Fenerbahçe bombası! İşte yeni golcü...

Teknik direktör Phillip Cocu'yu takımın başına geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 22:58
Canlı yayında Fenerbahçe bombası! İşte yeni golcü...

beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler, Fenerbahçe'nin Bas Dost ile anlaşmaya vardığını aktardı.

beIN Sports haber'de canlı yayına bağlanan Yemeniciler, "Fenerbahçe'de Comolli'nin Bas Dost ile anlaştığı ve Bas Dost'un önümüzdeki sene Fenerbahçe forması giyeceği haberleri bize ulaştı" ifadelerini kullandı.

BAS DOST: GOL MAKİNESİ

Daha önce Hollanda U20, U21 ve A Takım formasını sırtına geçiren 29 yaşındaki Bas Dost, 1,96 metrelik boyuyla dikkat çekiyor. Sporting'e 11,8 milyon Euro karşılığında transfer olan ve şu anda bonservisi elinde olan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon 49 maçta 34 gol attı ve 4 asist yaptı. Bas Dost, aynı forma altında 2016-17 sezonunda ise 43 maçta 37 gol atıp, 5 asist yapmıştı.

 

(BAS DOST)

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 22:58
  1. Fenerbahçe
  2. Bas dost

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar5 sa önce
    sonunda güzel ve ucuz transferler geliyo haydi bakalım...
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