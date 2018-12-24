Canlı yayında açıkladı! 'Robinho İstanbul'a geliyor'

Sinan Engin, Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından yıldız futbolcu Robinho için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, "Robinho, önümüzdeki Ocak’tan itibaren Başakşehir forması giyecek." diyerek bomba transfer iddiasında bulundu.

Başakşehir forması giyecek

Sivasspor'un yıldız futbolcusu Robinho'nun Başakşehirspor'a transfer olacağını iddia etti. Engin, "Robinho, önümüzdeki Ocak’tan itibaren Başakşehir forması giyecek. Sivas’ta mütevazi bir şehirde top oynadı ve sorun çıkarmadı. İstanbul’da da herhalde dağılmaz. Eğer dağılmazsa Başakşehir’e güç katacağını düşünüyorum." dedi.