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Ekonomi Canlı yayında açıkladı: Asgari ücret 4 bin liranın üstüne çıkacak
Ekonomi

Canlı yayında açıkladı: Asgari ücret 4 bin liranın üstüne çıkacak

2022 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesine çevrildi. Kritik görüşmeyle ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, "İşveren tarafının, son 6 yıldır devam eden asgari ücret desteğinin 2022'de de sürmesi yönünde bir talebi var. Bu talep karşılık bulursa asgari ücret 4 bin liranın üstüne çıkacak. Ancak teşvik kısmının ve vergi dilimi ile ilgili uygulamanın Hazine'ye maliyeti var" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 18:53:00 -
Canlı yayında açıkladı: Asgari ücret 4 bin liranın üstüne çıkacak

Asgari ücret tespit komisyonunun 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Komisyonun bu hafta içinde son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

"İşçi ve işverenin mutabık kaldığı bazı konular var. 1 Aralık'ta komisyon, tespit çalışmalarına başlamıştı. Bazı hesaplamalar halen devam ettiği için karar toplantısı için bir resmi çağrı gelmedi. Beklenti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesi yönünde.

Masadaki talepler ne?

Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

4 bin liranın üstüne çıkacak

Yaklaşık 3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kaldığı bir asgari ücret rakamı söz konusu. Ancak işveren tarafının, son 6 yıldır devam eden asgari ücret desteğinin 2022'de de sürmesi yönünde bir talebi var. Bu talep karşılık bulursa asgari ücret 4 bin liranın üstüne çıkacak. Ancak teşvik kısmının ve vergi dilimi ile ilgili uygulamanın Hazine'ye maliyeti var. Bunların değerlendirildiği bir süreç var.

Nihai noktaya yaklaşıldı

Karar toplantısı bu çalışmalar nedeniyle uzamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ankara'da olduğu bugün yoğun bir temas trafiğiyle artık nihai noktaya geleceği yönünde beklentiler var."

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