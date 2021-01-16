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Gündem CANLI YAYIN! Yeni Başkan Biden FETÖ tarafından nasıl kuşatıldı? İşte tüm gerçekler...
Gündem

CANLI YAYIN! Yeni Başkan Biden FETÖ tarafından nasıl kuşatıldı? İşte tüm gerçekler...

20 Ocak’ta Başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden ve ailesi FETÖ’nün kuşatması altında mı? Türk medyasında ilk kez duyacağınız FETÖ-Biden gerçeği yeniakit.cmo.tr “Ülke Gündemi” canlı yayınında masaya yatırılıyor. Mehmet Özmen soruyor, Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük canlı yayında yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:01:00 -
CANLI YAYIN! Yeni Başkan Biden FETÖ tarafından nasıl kuşatıldı? İşte tüm gerçekler...

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

 Hayati Küçük, Türkiye’ye yönelik skandal sözleriyle hafızalarda yer edinen ve 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Joe Biden’ın terör örgütü FETÖ tarafından nasıl kuşatıldığını canlı yayında anlatacak. 

Canlı Yayını izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=Sdxz-c1MZtQ&feature=youtu.be

 

 

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