Canlı yayın açıp depremi böyle kutladı! Bu nasıl bir alçaklık

Sosyal medyada canlı yayın açan bir şahıs, deprem felaketini sevinçli bir şekilde kutladı. O anları izleyen çok sayıda vatandaş, şahsa tepki yağdırdı. Evin mutfağından canlı yayın açan şahıs, "Çok seviniyorum" diyerek videoya başladı. Ardından da depremin hissedildiği şehirleri sıralayarak, "Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı. Milyon kişi öldü, belki buradaki yayın açan i*neler de gebermiştir" ifadelerini kullandı.