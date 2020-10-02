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Ekonomi Canlı Dolar
Ekonomi

Canlı Dolar

Canlı dolar kuru ile ilgili detaylar haberimizde. 2 Ekim 2020 Cuma dolar kuru, dolar kurunda son durum ve Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru...

Yeniakit Publisher
2020-10-02 23:57:00 -
Canlı Dolar

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen dolar bir süredir koronavirüs teşviklerinden etkilenerek7.7 lira sınırı etrafında işlem görmeye devam ediyor. Dolar bugün güne nasıl başladı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Doların hareketlenmesi dolar yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Dolara yatırım yapan vatandaşlar dolar yükselir mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 2 Ekim 2020 bugün dolar kaç TL oldu, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı?

Dolar güncel fiyatı

Dolarda yaşanan geçen haftaki hareketlilik vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki gün kapanışını 7,7522 liradan yapmıştı. Dolarda bugün yüzde 0.14 hareketlilik oldu. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,7571 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,7473 lira olarak 2 Ekim 2020 tarihinde yerini aldı.

Canlı Dolar Kuru

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri anasayfamızda bulabilirsiniz.

Canlı dolar kuru takibi için tıklayın

 

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