Canlı bomba mı yakalandı? Canlı bomba nerede bulundu?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK terör örgütü mensubu bir canlı bombanın yakalandığını açıkladı. Peki, canlı bomba nerede hangi şehirde yakalandı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı bulunduran bir canlı bombanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Canlı bomba mı yakalandı? Canlı bomba nerede bulundu?
Süleyman Soylu, Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler” ifadelerini paylaştı.