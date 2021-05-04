  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Akdeniz'de korkutan deprem
Biden'dan Putin açıklaması
CIA Genel Merkezi'ne zorla girmek isteyen kişi canından oldu
Trump uzun süre sonra suskunluğunu bozdu
Dini Bilgiler Çankırı’da bayram namazı saat kaçta 2021? Çankırı Ramazan Bayram namazı saati 2021
Dini Bilgiler

Çankırı’da bayram namazı saat kaçta 2021? Çankırı Ramazan Bayram namazı saati 2021

Ramazan ayının bitmesi sebebiyle son günlerde en çok “Bayram namazı ne zaman ve saat kaçta?” gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Çankırı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Çankırı’da Ramazan Bayram namazı saat kaçta 2021? İşte Ramazan Bayram namazı saati 2021.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 23:08:00 -
Çankırı’da bayram namazı saat kaçta 2021? Çankırı Ramazan Bayram namazı saati 2021

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bit televizyon programında Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa." Açıklamasında bulundu. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Çankırı bayram namazı saat kaçta 2021?

Çankırı’da Ramazan Bayram namazı saati 06:04 olarak Diyanet namaz vakitleri sayfasında açıkladı. İşte Çankırı imsakiyesi 2021:


Bayram namazı nasıl kılınır?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya denir.

1-İlk rekatta bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, 

2-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. 

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki adayı var!
Siyaset

Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki adayı var!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimleri için kafasında iki ismin old..
Uzmanlardan o Arap ülkesi ile ilgili çarpıcı yorum: Türkiye'yi engellemekte başarılı olamadılar
Dünya

Uzmanlardan o Arap ülkesi ile ilgili çarpıcı yorum: Türkiye'yi engellemekte başarılı olamadılar

Suudi Arabistan'ın dış politikada büyük hatalar yaptığını belirten uzmanlar, Suudilerin harcadıkları onca diplomatik ve askerî çabaya rağmen..
Kardeş ülke Türk SİHA'larını havalandırdı
Dünya

Kardeş ülke Türk SİHA'larını havalandırdı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ savaşının kazanılmasında büyük pay sahibi olan Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar ile bir tatbikat yaptı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay