Çankırı-Kastamonu yolunda tır devrildi! Pancar yüklü araç kazaya karıştı
Yücel E. yönetimindeki 06 DIF 726 plakalı pancar yüklü tır, Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Olay sonrası bölgede trafik bir süre aksarken, ekipler kazaya müdahale ederek güvenliği sağladı.
Tırdan yola saçılan pancarlar nedeniyle karşı şeritten gelen bir otomobilde de maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan tırın sürücüsü kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yola saçılan pancarlar nedeniyle polis ekiplerince trafik kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.