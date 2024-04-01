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Gündem Çankırı Belediye Başkanlığını MHP'nin adayı kazandı
Gündem

Çankırı Belediye Başkanlığını MHP'nin adayı kazandı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 01:03:00 -
Çankırı Belediye Başkanlığını MHP'nin adayı kazandı

Çankırı Belediye Başkanlığını Milliyetçi hareket Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen kazandı.

Milliyetçi hareket Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Çankırı Belediye Başkanı oldu. Kent meydanını dolduran binlerce vatandaş Esen'in zaferini kutladı.

Çankırı’da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde resmi olmayan verilere göre yüzde 60,06 oy alan MHP Adayı ve mevcut Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, belediye başkanı seçildi. Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce vatandaş, Çankırı Kent Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar, sloganlar ve flamalar ve meşalelerle Esen'in zaferini kutladı. Meydanda vatandaşlara seslenen Başkan Esen, desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Çankırı’nın daha iyiye gideceğini söyledi.

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