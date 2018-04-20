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"Canım değil içim acıyor"

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde başından yaralanan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, "Canım değil içim acıyor" ifadesini kullandı.

20 Nisan 2018 Cuma 23:06
"Canım değil içim acıyor"

Milliyet'ten Tayfun Bayındır'a konuşan Şenol Güneş; "Her şey güzel başlamıştı" diyerek, maçın ilk anlarını özetledi: "Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga'yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık... Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

"CANIM DEĞİL İÇİM ACIYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu bir milat olmalı... Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa futbolcularımla 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna...Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor."

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 23:06
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