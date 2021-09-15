Caner Topçu kimdir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Caner Topçu kaç yaşında?

Caner Topçu Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis rolünü oynayacak. İlk bölüm fragmanı büyük bir beğini toplayan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı'nın İlyas'ı Caner Topçu kimdir? Caner Topçu nereli? Caner Topçu kaç yaşında? Caner Topçu evli mi bekar mı? Caner Topçu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Caner Topçu hayatı, özgeçmişi.

Caner Topçu kimdir?

Caner Topçu (İlyas Reis) kimdir? Nöbet dizisinde oynayan Caner Topçu şimdi de Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynadığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis’i oynayacak. Bekar olan Caner Topçu, 1997 İstanbul doğumlu, Samandıra EML'de okumaktadır. İnançtan Zafere, Sarıkamış, Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır. İlk oynadığı Bilinçsizler filminde Recep rolü olmuştu. İlk dizi oyunculuğunu ise Nöbet isimli dizi ile sergiledi. Caner Topçu TRT 1 'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Oruç Reis'in kardeşi İlyas Reis'i oynuyor.

Caner Topçu hangi dizilerde oynadı?

Caner Topçcu dizileri: Bilinçsizler (Recep) (2015)

Nöbet (2019)

Hiç (Deniz) (2021)

Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk (2018)

Evrensel Döngü: Zamansal Yolculuk (Ömer Ali) (2019)

Barbaroslar (İlyas) (2021)