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Spor

Caner Beşiktaş'tan ayrılıyor! Fenerbahçe'ye dönebilir

Beşiktaş'ın 850 bin euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen milli futbolcu Caner Erkin, Kara Kartal ile yol ayrımına geldi. Başarılı futbolcunun eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 05:48:00 -
Caner Beşiktaş'tan ayrılıyor! Fenerbahçe'ye dönebilir

Beşiktaş'ta 3 sezondur forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, Kara Kartal ile ayrılığın eşiğinde. Siyah beyazlı kulübün önerdiği 850 bin euroluk ücreti yeterli bulmayan Erkin'in, eski takımı Fenerbahçe ile anlaşabileceği söyleniyor.

Takvim'in haberine göre; mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan bonuslarla yıllık 2 milyon euro kazanan yıldız futbolcu için eski kulübü Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyor. Siyah beyazlı yönetimle şu ana kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Caner'e sarı lacivertlilerin daha yüksek bir ücret sunması bekleniyor.

Beşiktaş yıllık 850 bin euroluk teklifinde ısrarcı olduğu takdirde 32 yaşındaki oyuncu için tüm yollar Fenerbahçe'ye çıkıyor.

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