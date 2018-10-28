Candan ve maldan olmayın



Araçlarının kışlık bakımlarını ihmal eden araç sahipleri, kış şartlarında araçlarında oluşabilecek arızalar yüzünden 4-5 bin liraya varan ağır faturalarla karşılaşabiliyorlar. İş para olsa iyi, araçlar kaza yaptığında candan, maldan olmak; başkalarının canına ve malına zarar vermenin acısını da yaşamak var...

Araçlara yazlık ve kışlık olmak üzere yılda en az iki kere bakım yapılması gerekirken, özellikle kışlık bakımda araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastiklerinin kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.



Bakım yapılmamasının özellikle kış şartlarında araca büyük zararlar verebildiğini ifade eden uzmanlar, bakımsız aracın sürücü ve sürüş güvenliğini de olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekiyor. Uzmanlar, kışlık bakımı yapılmayan araçta performansın düştüğünü, yakıt sarfiyatının arttığını belirterek, bakımsız aracın sahibine çıkardığı masrafın bununla sınırla kalmadığını ifade ediyorlar.



Kışlık bakım yapılmaması halinde araç sabahları geç çalışıyor ya da çalışmayabiliyor. Aracın motor suyuna antifriz konulmaması sonucu soğuk havalarda motor suyu donabiliyor. Bu da motorda en az 4-5 bin liraya mal olabilecek arızalar çıkarabiliyor. Bir başka deyişle sürücüler 200-300 lira masraftan kaçayım derken, 4-5 bin liralık faturalarla karşılaşmak zorunda kalabiliyorlar.

4 LASTİK ÜZERİNDE GİDERKEN ALTINIZDAN HAVA GEÇİYOR

Araçlarda en önemli aksamlardan birini lastiklerin oluşturduğunu hatırlatan uzmanlar, kış şartlarında kışlık lastik kullanılmasının hayati önem taşıdığını ifade ediyorlar. Kış şartlarına uygun lastik kullanılmaması durumunda aracın yol tutuşunun azalacağını, buna bağlı olarak aracın hafif virajlarda bile savrulabileceğini, fren mesafesinin uzayacağını belirten uzmanlar, bunun da maddi hasarlı, yaralanmalı ve hatta can kaybına yol açan kazalara yol açabileceğini vurguluyorlar.



Sürücülerin bir çoğunda ''kışlık lastiklerin kar ve buz şartlarında gerekli olduğu'' gibi yanlış bir algı VAR. Hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğünde mutlaka kışlık lastiklerin takılmış olması gerek. Uzmanlara göre, yazlık lastikler 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında özelliklerini kaybederek sertleşiyorlar ve sertleşen lastiğin yol tutuş özelliği azalıyor, fren mesafesi uzuyor. Kışlık lastikler ise soğuk havaya ve ıslak zemine uygun malzemeden üretiliyorlar ve soğuk havalarda güvenli bir sürüşe imkan sağlıyor.

Uzmanlar, Türkiye şartlarında mevsim normallerine ve bölge şartlarına göre en geç Kasım ayının başında kışlık lastiklerin takılmış olmasını, Nisan başında da yazlık lastiklere geçilmesini tavsiye ediyor.

Bir kışlık lastikle binek araçlarda ortalama 50 bin kilometre, 4x4 araçlarda 30 bin kilometre yol yapılabildiğini belirten uzmanlar, bu kilometreler yapıldıktan sonra lastiklerin yenilenmesi gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlar, hiç kullanılmasa bile lastiğin ömrünün 4 yıl olduğunu, 4 yıldan sonra lastiğin özelliğini kaybettiğinin altını çiziyorlar.

TRAFİK VE KASKO SİGORTALARINI KONTROL EDİN

Araç sahiplerine, kışa girmeden önce mutlaka trafik ve kasko sigortalarını da kontrol etmesi önerisinde bulunan uzmanlar, süresi dolan sigortaların mutlaka yenilenmesi gerektiğini belirtiyor. Araçlarının muayene süresi dolanlar da, araçlarının muayenelerini yaptırmaları gerek..

Kışa girerken akü bakımının da çok önemli olduğunu hatırlatan uzmanlar, araç sahiplerini akü bakımlarını da aksatmamaları yönünde uyarıyorlar.

NOT: Buraya kadar sabırla okudunuz, ve "Bana bi'şi olmaz!" deyip başka konuya geçtiyseniz. Haklısınız. Size bi'şi olmaz!

Ama bi'şi olanlar maalesef sizin gibi "dokunulmaz" değiller ve Azrail bunun için hep onların yakasına yapışıyor!