  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çan’da vefa grubundan öğretmene sürpriz doğum günü

Çan Kaymakamlığı vefa destek grubu Çan’da görev yapan sınıf öğretmeni Gülfer Doğan Emir öğretmene doğum günü sürprizi yaptılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:19:56 -
Çan’da vefa grubundan öğretmene sürpriz doğum günü

Çan Kaymakamlığı vefa destek grubu Çan’da görev yapan sınıf öğretmeni Gülfer Doğan Emir öğretmene doğum günü sürprizi yaptılar.


Çan’da korona virüs sebebiyle oluşturulan vefa destek grubu Çan İlçesinde tüm ihtiyaçlara cevap verirken bazı sürprizlere de imza atıyorlar. Çan Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Gülfer Doğan Emir’in doğum günü olduğunu öğrenen vefa grubu sürpriz doğum günü yapmak için öğretmen Emir’i evinde ziyaret ettiler. Yapılan sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen öğretmen Emir, “ Ülkemizin de içinde bulunduğu korona virüs nedeniyle evden dışarıya çıkamadığımız bu günlere bana yapmış olduğunuz bu doğum günü sürprizi bana güzel bir moral oldu. Vefa grubu olarak görev yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı