Canan'ın kahve tuzağına Kapaktepe'den cevap: Sporlamak bana uygun geldi

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kahve davetinin PR olduğunu söyledi.

Kabaktepe'nin açıklamaları şöyle:

Kaftancıoğlu ben gelmek istiyorum dedikten sonra 15 gün sonar bize haber geliyor. Kahve talebi geliyor. Ben kahve içmedim PR var samimiyet var. Bir il Başkanı kahve içmek istiyorsa özel kalemine söyler aratır. Bize davet geldi. Ben arkadaşlara söyledim.

"Ben samimiyet mi var diye bekledim"

Biraz bekleyin. Daha üç gün geçmeden bir gazeteci arkadaş hemen yazıyor. Davet gitmiş cevap verilmiyor. Dolayısıyla ben o gün dedim ki saygı, sevgi ve nazaket İstanbul'un en küçük oy olan partisi bile bu davet icabını bilir. Ben samimiyet mi var diye bekledim. Biz CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun davetini reddetmedik kabul de etmedik.

"Daveti sporlamak bana uygun geldi"

PR olduğu için de kahve içmedim. Biliyorsunuz mikroorganizmalar uygun şartlar olmadığında kendilerini sporlarlar, uygun bulursak kabul ederiz, bulmazsak spor olarak durur. Daveti sporlamak bana uygun geldi. Şunu da söyleyeyim bizim CHP ile ilgili bir kötü niyetimiz olsa niçin İBB Başkanı ile oturup görüşelim. Benim CHP'li arkadaşlarım da var. Benim böyle bir problemim yok.