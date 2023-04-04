Canan Karatay'dan reçete! Ağız kokusundan birkaç saniyede kurtulabilirsiniz

Ramazan ayında ağız kokusu şikayetleri yaşayanların sayısı bir hayli artıyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu durumdan kurtulmak isteyenler ise ne yapmaları gerektiğini kara kara düşünüyor.

Günlük yaşantımızda ağız hijyeni son derece önemlidir. Ferah bir nefese, temiz dişlere sahip olmak isteyenler ağız hijyenlerine ramazan ayında da dikkat etmelidir. Yapılacak ilk iş ise yemeklerden yarım saat sonra dişleri fırçalamaktır. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra gargara da kullanabilirsiniz.

Ağız bakımında yalnızca dişleri fırçalamak yeterli olmuyor. Bu sebeple diş temizleyici kullanmanız gerekiyor.

Yaptığı açıklamalarla dikkatleri çeken Canan Karatay, ağız kokusuna karşı da önemli bir reçete verdi.

Ev yapımı bir kase yoğurdun içerisine bal ve 3 damla limon ekleyin. Hazırladığınız bu karışımı sahurda tüketebilirsiniz. Karışım sayesinde hem ağız kokusu sorunu oluşmayacak hem de mide asidiniz dengelenecek.

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Ayrıca gün boyu ağız kokusu sorunu yaşamak istemiyorsanız; sahurda soğan, sarımsak, işlenmiş et ürünlerinden uzak durmanız da yarar var.