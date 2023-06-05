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Kadın - Aile Canan Karatay'dan kaz ayaklarına kesin çözüm: Kırışıklık kremine gerek yok diyerek önerdi! Olay itirafı
Kadın - Aile

Canan Karatay'dan kaz ayaklarına kesin çözüm: Kırışıklık kremine gerek yok diyerek önerdi! Olay itirafı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 01:32:00 - 2023-06-05 01:41:40
Canan Karatay'dan kaz ayaklarına kesin çözüm: Kırışıklık kremine gerek yok diyerek önerdi! Olay itirafı

Canan Karatay göz çevresindeki ve alındaki kırışıklıklara iyi gelecek ve zamanla yok edecek yeni bir öneride bulundu. Bunları yapın dedi gerçek doğal çözümü itiraf etti. Prof. Dr. Canan Karatay, bu besinin vazgeçilmez faydalarından bahsetti.

Canan Karatay kırışıklık kremlerine ve kozmetik ürünlere gerek kalmayacak yöntemi açıkladı. Kaz ayakları oluşumunu engelliyor diyen Karatay o yöntemi açıkladı. Prof. Dr. Canan Karatay besenme hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Açıklamış olduğu yöntem ile genç görünüm sağlamak ve 15 yaş gençleşmek için bir öneride daha bulundu. Karatay'dan mucizelere tanık olacağınız yeni tavsiye,

Canan Karatay tarafından önerilen bu yönteme göre 15 yaş gençleşme garantisi. Canan Karatay kivinin sabah akşam tüketilmesi ile 15 yaş gençleşmenin mümmkün olduğunu söyledi. Kivi gençleştiriyor çünkü vücuttaki sağlıklı hücre sayısını artırıcı bir özelliği bulunmaktadır.

KİVİNİN MUCİZEVİ ETKİSİ

Kivideki asitlerin cildi yenilediğini söyleyen Karatay mevyelerde bulunan asitlerin cildin yüzeyindeki ölü deri tabakasını hafifçe soyduklarını açıkladı. Yani peeling yaparlar diyen Karatay cildin renginin açılacağını ve koyu renk olan kısımların ise yavaş yavaş eşitleneceğini ifade etti. Siyah noktaların azalacağını ve hafif lekelerin ise yok alacağını söyledi. Ayrıca meyve asitlerinde mikrop üremesi de zordur. Tümünün anti bakteriyel özelliği bulunmaktadır. Bu sebeple de sivilcelere de iyi gelmektedir.

Kivi vitamin ve mineraller yönünden de cildi beslemektedir. C vitamini yönünden en zengin meyvelerden biri olan kivi cildin kendine gelmesini ve kırışıklıkların da yavaş yavaş yok olmasını sağlar. Ayrıca kivi B vitamini açısından da zengindir. Kalsiyum, magnezyum ve fosfor açısından zengin olan kivi bunların da yine cilde yararlı vitaminler olduğunu Karatay tarafından açıklandı.

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