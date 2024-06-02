Canan Karatay öneriyor: Kışlık domatesi hazırlayın, daha iyi koruyor! İşte fark, kimse bilmiyor

Sağlıklı yaşam konusunda her zaman dikkat çeken açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez domates hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Yaz-kış sofralarımızdan eksik olmayan domatesle ilgili bilinmeyen gerçekleri açıklayan Karatay, yine ezber bozacak tavsiyelerde bulundu.

Ekmek ve şeker tüketimine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Karatay, bu sefer domatesi mercek altına aldı.

Özellikle kışlık domates hazırlığı yapanlara seslenen Karatay, bu dönemde domates hazırlamanın önemine dikkat çekti.

Kışlık domatesleri böyle hazırlayın

Sağlık uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, domatesle ilgili önemli bir gerçeği açıkladı ve domatesin aslında bir meyve olduğunu vurguladı.

Karatay, meyve olması sebebiyle domatesin içinde bol miktarda şeker bulunduğunu belirtti.

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Karatay, bahçesi olanlara seslenerek, "Domateslerin kızarmadığını göreceksiniz, hala yeşil" diyerek doğal domatesin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Eylül ayında doğal domates bulup kendi hazırlıklarını yapmalarını tavsiye etti.