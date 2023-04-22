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Gündem Canan Kaftancıoğlu'nun afiş algısı tutmadı
Gündem

Canan Kaftancıoğlu'nun afiş algısı tutmadı

Yeniakit Publisher
2023-04-22 11:42:00 -
Canan Kaftancıoğlu'nun afiş algısı tutmadı

Seçim öncesi provokasyon çalışmalarına başlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun afiş oyunu kısa sürdü.

Seçim çalışmalarını hızlandıran partiler, seçmenleri etkilemek için yurdun dört bir yanını afişlerle donatıyor.

Bakılan her yerde reklam bilboardu, bayraklar, seçim araçları ve afişler görülüyor.

Özellikle İstanbul'un her ilçesinde farklı adayların tanıtımını görmeyen kalmamıştır.

Seçime sayılı günler kala CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise partisinin yaptığı tanıtımlardan habersiz olduğunu kendi duyurdu.

"Yasaya göre yasak"

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul surlarına asılan afişini eleştiren Kaftancıoğlu, şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kanun tanımıyorlar biliyoruz, biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs’tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun afişi de aynı yerde

Bu paylaşımın altına bir vatandaşın çekip gönderdiği videoda, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun afişini görmeden tepki gösteren Kaftancıoğlu, sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Yorumlar

Ahmet

Koskoca devlet hapis cezası alan bir il başkanına baş gelemiyor yazıklar olsun.il başkanlığı yapamaz dediği kişi hala il başkanı olarak dolaşıyor.Kanunsuzlar

ERMAN

Utanmazlar çünkü arsızlaştılar. Ancak takiye yapar bu domuz yiyiciler.
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