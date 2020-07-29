Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal Halk TV hamlesi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı ağır ithamlar yöneltilen ve devletin varlığına yönelik tehdit ifadelerinin kullanıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye verilen beş günlük karartma cezasını yargıya taşıdı.
Halk TV'de 16 Haziran'da ekrana gelen programda konuk olan Hüsnü Mahalli'nin nesnel ve gerçek olmayan bilgilerle Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı ağır ithamlar yönelttiği ve devletin varlığına yönelik tehdit ifadeleri kullandığı gerekçesiyle yayıncının daha önce yıl içinde aynı ihlali yapması nedeniyle kanala 5 gün geçici yayın durdurma cezası verilmişti.
RTÜK’ün Halk TV hakkında aldığı beş günlük ekran karartma kararı kanalın elektronik tebligat adresine tebliğ edildi.
Kaftancıoğlu'ndan tepki çeken hamle
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ise Halk TV'ye verilen karartma cezasını yargıya taşıdı.
RTÜK üyeleri hakkında kamu davası açılması talebiyle savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde "RTÜK'ün tarafsızlığını yitirdiği, iktidarı eleştiren haberlere yer veren kanalları sistematik olarak cezalandırdığı" şeklinde skandal iddialarda bulunuldu.