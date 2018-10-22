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Çanakkale'de yakalanan köpek balıkları, Yunanistan'a satılacak

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar tarafından yakalanan pamuk cinsi 15 köpek balığı, Yunanistan'a götürülmek üzere komisyonculara satıldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:14
Çanakkale'de yakalanan köpek balıkları, Yunanistan'a satılacak

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bugün denize açılan balıkçılar Yılmaz Eser ve Ufuk Engin 15 pamuk cinsi köpek balığı yakaladı. 15-20 kilogram ağırlığındaki köpek balıkları, Yılmaz Eser ve Ufuk Engin'in yüzünü güldürdü. İki balıkçı, Türkiye'de tüketilmeyen ancak yurt dışında en gözde yiyecekler arasında olan köpek balıklarını, Yunanistan'a ihraç edilmek üzere balık komisyoncularına kilosu 10 TL'den sattı.

Palamut, lüfer ve çupra avlamak için açıldıkları denizde, ağlarına köpek balığı takıldığını belirten balıkçı Yılmaz Eser, "Allah bereket versin. Nafakamız için çıktığımız denizden elimiz boş dönmüyoruz. Önceden bu balıkları atıyorduk. Şimdilerde yurt dışına yapılan ihracat sayesinde biz de değerlendirip, para kazanıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:14
  1. Çanakkale
  2. Gelibolu
  3. Balık avı
  4. Köpek balığı

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