Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.
Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 22 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.