  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:15:18 -
Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 22 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar
Dünya

Rusya’dan şaşırtan Azerbaycan hamlesi! Durdurma kararı aldılar

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Azerbaycan'dan domates ve elma alımını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük
Ekonomi

Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ekonomisinin yakında dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olacağını anl..
Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e
Dünya

Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e "Kıyamet Günü" şoku

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak için tasarlanan bir 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay