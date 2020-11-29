  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale'de bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Aktüel

Çanakkale'de bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:02:34 -
Çanakkale'de bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Ezine ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Dalyan köyüne 14 gün boyunca giriş ve çıkışların yasaklanmasına, ibadetlerin toplu yapılmamasına, berber, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı Odunluk İskelesi ile Kestanbol Kaplıcaları mevkilerinde jandarma tarafından önlem alındı.

Dalyan Köyü Muhtarı Sadi Çalıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulması noktasında oldukça hassas davrandıklarını söyledi.

Gece yarısında başlayan 14 günlük süreçte kararların titizlikle uygulanacağını belirten Çalıkoğlu, şunları kaydetti:

"Kolluk güçleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile koordineli ve uyum içinde çalışıyoruz. Karantina sürecinde vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her an yanlarında olacağız. Vatandaşlarımızdan İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararlarına titizlikle uymalarını, özellikle ev ve hane ziyaretleri yapmamalarını, temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını bekliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum
Gündem

Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum

Bursa'da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı'nda yürütülen çalışm..
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak
Aktüel

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.
Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu
Ekonomi

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu

Çeşitli vergi ve harç tutarlarında, yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artışa gidilecek.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay