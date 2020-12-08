  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale'de bir köyde karantina başlatıldı
Aktüel

Çanakkale'de bir köyde karantina başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:57:27 -
Çanakkale'de bir köyde karantina başlatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu, Kaymakam Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Mecidiye köyünde 14 gün süreyle giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına, ibadetlerin toplu yapılmamasına, berber, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Bunun üzerine köyün giriş ve çıkışlarının olduğu 3 noktada jandarma tarafından önlem alınmaya başlandı.

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulması noktasında oldukça hassas davrandıklarını söyledi.

Salgınla mücadeleye ilişkin kararların titizlikle uygulanacağını belirten Uzan, şunları kaydetti:

"Mecidiye köyümüzde vaka ve temaslı sayısındaki artış nedeniyle hastalığı ve vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunca karantina uygulaması kararı alma ihtiyacı duyulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek evde kalmalarını, ev ziyareti yapmamalarını, yetkililerin direktiflerine ve kurul tarafından alınan kararlara muntazaman uymalarını bekliyoruz. Kaymakamlığımız ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile karantina sürecinde vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her an yanlarında olacağız."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli
Gündem

HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli

İstanbul Sözleşmesi'nin aile kurumuna zarar verdiğini belirten HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "İstanbul Sözleşmesine atılan imza geri ..
İYİ Parti'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması: Bu defa cumhurbaşkanı adayı
Gündem

İYİ Parti'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması: Bu defa cumhurbaşkanı adayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı adaylık sinyali vermesine İYİ Parti'den ilk yorum gel..
Kopuz neyden yapılır?
Yaşam

Kopuz neyden yapılır?

Orta Asya menşeli bir Türk çalgısı olan Kopuz neyden yapılır? Kopuzun tarihi gelişimi nasıl olmuştur? İşte kopuz çalgısı hakkında detaylar....
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay