Çanakkale'de balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Av yasağının kalkmasıyla limanlarda bekleyen gırgır tekneleri halat çözüp sezonun ilk avı için denize ağlarını bıraktı.

Çanakkale'de gece saatlerinde denize açılan yüzlerce balıkçı, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sezonun ilk saatlerinde beklediği oranda balık avlayamadı.

Saroz Körfezi'nde yakalanıp Çanakkale Balık Hali'ne getirilen 80 kasa sardalya, perakendeciler tarafından kasası 200 liradan alındı.

Az miktarda yakalanan palamutun çifti 40, barbunyanın kilogramı 40 ve kocagözün kilogramı ise 25 liradan satışa sunuldu. Sardalyanın kilogramı ise tezgahta 25-30 liradan tüketiciye sunuldu.

"BALIKÇILIĞIN ÇOK İYİ OLACAĞI DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hareketli ve bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

Geçen sezon fiyatların yüksek seyrettiğini hatırlatan Özkurnaz, "Bu yıl balıkçılığın çok iyi olacağı düşüncesindeyiz. 3 ila 4 ay süren göç süreci boyunca vatandaşlar daha ucuza balık tüketebilecek." dedi.

Özkurnaz, nüfusun fazla, balığın az olduğu ülkelerde fiyatların yüksek seyrettiğini ifade ederek, "Av yasağı bitmeden önce sardalyanın kilogramı 50 liraydı. Bugünden itibaren sardalyanın kilogram fiyatında çok önemli düşüşler yaşanacak, hatta çok yakın bir zamanda sardalyanın kilogramı 5 liraya kadar düşecektir." diye konuştu.

Balık Hali esnafı Cahit Uygun da sezonun ilk gününde umut edilen avın gerçekleşmediğini belirtti.

Marmara Denizi'nde balığın azaldığını aktaran Uygun, "Sezonun ilk günü olmasına rağmen ağlar beklenen balıkla dolmadı, kasalar boş kaldı. Bu hafta böyle geçecek gibi duruyor. Umarım sezon böyle gitmez ve canlılık gelir. Balıkçılarımız bereketli bir sezon geçirebilir." ifadelerini kullandı.

"DUYUMLARIMIZA GÖRE DENİZDE HAMSİ VAR"

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçesindeki balıkçılar da hazırlıklarını tamamlayarak denize açıldı.

Denize ağlarını bıraktıktan sonra dönen balıkçı teknelerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ne 500 çift palamut, 45 çift torik, 300 kasa hamsi, 40 kasa sardalya, 35 kasa istavrit getirildi.

Palamutun çifti 30, torikin çifti 110, hamsinin kasası 60-80, sardalyanın kasası 130 ve istavrit kasası 100-220 liradan işlem gördü.

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık, kazasız ve belasız bir av sezonu diledi.

Sabahın ilk saatlerinde balıkçıların hale ürünlerini getirdiğini belirten Işık, "Marmara'nın genelinde tekne başı 80-100 kasa balık olduğu bildirildi. Bu balıklar, İstanbul'daki hallere gitti. Denizdeki fırtınanın dinmesiyle bereketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Duyumlarımıza göre denizde hamsi var. Bu da birkaç gün içinde netlik kazanır."