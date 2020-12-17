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Aktüel Çanakkale'de 130 litre kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

Çanakkale'de 130 litre kaçak içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:24:26 -
Çanakkale'de 130 litre kaçak içki ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 130 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi sınırları içerisinde kaçak içki imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli S.A'yı takibe alan ekipler, kaçak içki satışı için hazırlık yaptığı ileri sürülen zanlıyı gözaltına aldı.

S.A'nın aracında ve adresinde yapılan aramalarda, satışa hazır 130 litre kaçak içki ile içki imalatında kullanılan damıtma sistemi ve doluma hazır 10 cam şişe ele geçirildi.

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