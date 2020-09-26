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Aktüel Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Iğdır’da
Aktüel

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Iğdır’da

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:06:40 -
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Iğdır’da

IĞDIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Iğdırlılarla buluştu.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Zübeyde Hanım Bulvarın'da ziyarete açılan mobil müzeye, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.

Kentte gün boyu açık kalacak mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili objeler ve dijital gösteriler yer alıyor.

Çocuklardan Cemile Kement, gezdiği mobil müzede tarihi, kahramanlıkları anlatan bilgiler öğrendiğini söyledi.

Mobil müze, 27 Eylül Pazar günü ise Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki vatandaşlarla buluşacak.

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