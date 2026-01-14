Çanakkale ruhu Sındırgı'ya taşındı! Mobil müze ziyaretçi akınına uğradı!

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Sındırgı ilçesinde konuşlandırıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda 2 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan mobil müze, vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Mobil müzeyi Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçede eğitim gören öğrenciler Sındırgı Belediyesi tarafından ilçeye getirilerek mobil müzeyi ziyaret etme imkânı buldu. Müzeyi gezen öğrencilere Sındırgı Belediyesi tarafından patlamış mısır, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ise geleneksel salep ikramında bulunuldu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Proje Koordinatörü Engin Karataş, Çanakkale’ye gidemeyen vatandaşların ayağına bu hizmeti götürerek tarih bilincini diri tutmayı amaçladıklarını söyledi. Müze içerisinde 7 ayrı vitrinin bulunduğunu belirten Karataş, vitrinlerde Çanakkale Savaşları’nın kronolojik bir sırayla anlatıldığını ifade etti.

Karataş, "Savaşın başlangıcından Türk ve düşman askerlerine, deniz savaşlarından kara savaşlarına kadar geniş bir süreci aktarıyoruz. Savaş eserleri, belgeseller ve müzikle sağlanan anlam bütünlüğüyle ziyaretçilerimize adeta Çanakkale’deymiş hissiyatı verilmeye çalışılıyor. Gösterilen ilgiden dolayı Sındırgı halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

Müzeyi ziyaret eden öğrenciler ise Çanakkale ruhunu hissettiklerini belirtti. Savaş dönemine ait objelerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Sındırgı’daki programının ardından ilçeden ayrıldı.