Türkiye’de ilk korona vakası 2020 Mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından ülkemizde öneli tedbirler uygulanmaya başladı. 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz’da normalleşme adımları atıldı. Ancak sonbaharda rakamlar artmaya başlayınca kasım ve aralık aylarından önemli tedbir kararları alındı. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, illere göre kısıtlamaların 1 Mart’tan itibaren azaltılacağını belirtti. Peki, Çanakkale’de kaç vaka var?

Çanakkale korona vaka sayısı kaç? Çanakkale'de korona vakası ne kadar arttı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında “Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz” ifadelerini kullandı.