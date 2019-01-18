Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihine ilişkin son dakika bilgisini verdi. Türkiye son yıllarda birbirinden devasa projelere ev sahipliği yapıyor. Avrasya Tüneli, hızlı tren projeleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı derken şimdi de Çanakkale Köprüsü yükseliyor. Peki Çanakkale köprüsünde son durum ne? Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl 18 Mart'ta temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı, tüm hızıyla sürüyor. Avrupa ve Asya yakalarında köprünün ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan yüzlerce demir kazık çakıldı. Gelibolu yakasındaki kuru havuzda yapımı devam eden köprünün temelleri de yükselmeye başladı. Kasım sonunda yüzdürülerek denize indirilmesi planlanan 20 metrelik yüksekliği ve 75x84 metrelik çapıyla neredeyse birer futbol sahası büyüklüğünde olan iki ayağı, 18 Mart 2019 tarihinde deniz içindeki kazıkların üzerine konularak köprünün temeli tamamlanmış olacak.

Çanakkale Köprüsü ne zaman bitecek?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çanakkale Köprüsü’nün planlandığı tarihten daha önce tamamlanacağını ve 18 Mart 2022’de ulaşıma açılacağını söyledi. Binali Yıldırım, “Bu büyük bir müjde büyük bir haber. Çanakkalemiz için ülkemiz için” dedi. Çanakkale köprüsünün daha önce 2023'te açılacağı duyurulmuştu.