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Aktüel Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Aktüel

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yapan bir kargo gemisi, römorkör yardımıyla demirletildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 18:38:00 -
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında makinesi arızalanan gemi, römorkör yardımıyla demirletildi.

Yunanistan'dan Bandırma'ya seyir halinde olan "ERGE" isimli 90 metre boyundaki kargo gemisinin makinesi, Kumburnu önlerinde arıza yaptı.

Kaptanın, durumu yetkililere bildirmesi üzerine gemi, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda kılavuz kaptan ve "Mehmetçik" römorkörünün yardımıyla Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

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