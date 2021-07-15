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Ekonomi Çanakkale Belediye Başkanlığı 12 memur alacak
Ekonomi

Çanakkale Belediye Başkanlığı 12 memur alacak

Çanakkale Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 12 memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 16:03:00 -
Çanakkale Belediye Başkanlığı 12 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  ve  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama  yoluyla  memur alınacak.

Sözlü ve uygulamalı sınav 20.09.2021 – 21.09.2021 tarihleri arasında yapılacak. Zabıta Memuru  alımı  için,  sözlü  sınav  20.09.2021  tarihinde  saat  09:00  da,  uygulamalı  sınav  aynı  gün 14:00 te Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde başlayacak. İtfaiye Eri alımı için, sözlü sınav 21.09.2021 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün saat 14:00 te İtfaiye Müdürlüğünde yapılacak.

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