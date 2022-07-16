Can sıkıcı çay lekelerinden anında kurtulabilirsiniz! Çay lekesini halınızdan söküp atacak 6 ev çözümü

Hiçbir lekeyi çıkarmak kolay değildir ancak çikolata lekesini çıkarmak kesinlikle zorlayıcı bir iştir. Diğer besin ögelerine nazaran erime noktası düşük olmuş olduğundan dolayı, içerisinde bulundurduğu kakao yağı ve süt içerisindeki protein ve karbonhidratlar bulaştığı kumaşta ya da halı da kalıcı lekeler oluşmasına sebep olabilir.

Her türlü lekede olduğu gibi, meydana gelen çikolata lekesini çıkarmak için güvenilir, temizlik ürünlerini ve güvenilir kaynaklardan elde ettiğiniz yöntemleri kullanmanız lekenin çıkması için oldukça önemlidir.

Lekeyi yok etmek için yapacağınız yanlış yöntemler ve yanlış uygulamalar, çikolata lekesini kumaşa işleyerek çıkarılması neredeyse imkansız bir duruma getirebilir.

Sevdiğiniz kıyafetlere, halılara ya da perdelere erkenden veda etmek zorunda kalmamak için çikolata lekesini çıkartmanın yöntemlerine uymanız oldukça önemlidir. Aynı zaman da, çikolata lekesini çıkarmaya başlamadan önce ilk olarak leke olan giysinin iç kısmında ki yıkama talimatlarını, kumaştaki ya da halıdaki temizleme talimatlarını dikkatlice okumanızda büyük fayda vardır.

Kıyafetlerden, Kumaştan Çikolata Lekesi

Hemen hemen herkes çikolata ya da içerisinde çikolata bulunduran besinleri sever ve tüketir. Sık tüketilen bu besin yüzden, herksin kıyafetine bulaşmış ya da kumaşının başına gelen zorlu ve inatçı lekelerden bir tanesi olmuştur.

Küçük çocuklar, nereyse her gün çikolata tüketmektedir. Henüz tam olarak yemek yemeyi beceremedikleri için üzerilerinde ki giysilerini kirleterek çikolata lekesi yaparlar ve biz annelere de bu inatçı ve zorlu lekeyi çıkarmak düşer.

Çikolata lekesi nasıl çıkar ve hangi yöntemler uygulanır gibi sorular sık sık sorulan sorulardır. Lekenin çıkarılmasında ki püf noktalarını, makin de yıkanabilen kumaşların üzerinde ki çikolata lekelerinde denemeden önce, her kıyafetin içerisinde bulunan, temizleme ve bakım etiketlerini iyice okumanızı ve dikkatli bir şekilde incelemenizi tavsiye ederiz.

Kıyafetin içerisinde buluna bakım etiketini okumak oldukça önemlidir, çünkü çikolata lekesini çıkarırken yapılacak olası bir yanlış işlemin önüne geçebilirsiniz. Örnek verecek olursak, eğer lekenin oluştuğu giysinin kumaşına yalnızca kuru temizleme işlemi yapılabiliyorsa bu durum kumaşa daha fazla zarar verir.

Eğer, uygulayacağınız temizleme yönteminden kuşku duyuyorsanız leke çıkarma konusunda işinde profesyonel hizmet veren kuru temizlemecilere başvurabilirsiniz.

Çay Lekesi Halıdan Nasıl Çıkar?

Çay lekesi nasıl çıkar 6 maddede sizlere anlatacağım hangisini arzu ederseniz o yöntemi uygulayabilirsiniz.

1. Kabartma Tozu ile Çay Lekesi Çıkarma

Halıya çay mı döküldü? Kağıt havluyla dökülen yere baskı uygulayın ve ıslaklığı toparlayın daha sonra bir kaseye döktüğünüz kabartma tozunu çayın döküldüğü yere uyguluyoruz ve nemli bez ya da bulaşık lifiyle iyice siliyoruz. Bu işlemden sonra soğuk suyla bu alanı temizleyebilirsiniz.

2. Limon ile Çay Lekesi Nasıl?

ay lekesi kolay çıkmaz bunu biliyoruz. Ama evimizde daima olan limon sayesinde çay lekesine erken müdahale edersek çay lekesini kolaylıkla çıkarabiliriz.

Bir çay bardağına yarım limonu sıkıp üstüne su doldurup karıştıralım. Çay lekesinin olduğu bölgeye limon suyunu döküyoruz ve bir bez yardımıyla siliyoruz. Bu işlemden sonra sadece su ile duruluyoruz.

Bu yöntemi elbiselerinize dökülen çay lekeleri için de yapabilirsiniz.

3. Bulaşık Makinesi Parlatıcısı ile Çay Lekesi Çıkarma

Halınıza çay döküldüyse yapmanız gereken işlemlerden diğeri bulaşık makinesi parlatıcısından biraz alıp lekenin üstüne dökmek. 1 saat bekleyin ve su ile durulayın. Bir havlu yardımıyla ovalayarak durulayabilirsiniz.

4. Karbonat ile Çay Lekesi Çıkarma

Yine evimizde çokça bulundurduğumuz bir malzememiz olan karbonat ile çay lekesini çıkarabiliriz. 1 paket karbonatı bir çay bardağına boşaltıp üzerine fincanı dolduracak kadar sıcak su ilave ederek karıştırıyoruz. Lekenin olduğu bölgeye uyguladıktan sonra temiz bir havluyla durulayabiliriz.

5. Arap Sabunu ile Çay Lekesi Çıkarma

Neredeyse birçok alanda faydalı olan arap sabunu çay lekesini çıkarmamızda da en büyük yardımcımız. Çay dökülür dökülmez önce kağıt havluyla fazla çayı alıyoruz. Daha sonra Arap sabunundan bir miktar alarak lekenin üstüne yedirerek sürüyoruz.

Biraz bekledikten sonra (10-15 dk) halıya iyice işlemiş arap sabununu ince bir bez yardımıyla silebiliriz. Bezin biraz nemli olması yeterlidir.

6. Beyaz Sabun ile Çay Lekesi Çıkarma

Halımıza kimyasal bir madde uygulamak istemiyorsak beyaz sabunda çok etkili bir tercih. Çay lekesini beyaz sabunla çıkarmak için lekenin olduğu bölgeye çok az nemli sabunu iyice sürüyoruz. Yarım saat bekledikten sonra temiz bir havlu ve ılık su ile sabunu yavaşça daireler çizerek ovalıyoruz. İşlemimiz bu kadar.