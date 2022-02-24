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Gündem Can Dündar bu sefer kafayı yedi
Gündem

Can Dündar bu sefer kafayı yedi

FETÖ firarisi Can Dündar Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yarayacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 16:52:00 -
Can Dündar bu sefer kafayı yedi

Yeni Akit/Ankara

FETÖ firarisi Can Dündar Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yarayacağını iddia etti. Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “#Ukrayna’da savaşta#Erdoğan hem kendi marifeti olan ekonomik yıkıma savaşı bahane olarak gösterme şansına kavuşacak, hem de ‘Tehdit altındayız, milli mutabakat lazım’ deyip muhalefeti susturacak. Savaş tamtamları, yoksulların feryadını bastırmaya birebirdir” ifadelerini kullandı.

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